В оккупированном Мелитополе прогремело по меньшей мере 3 взрыва, - мэр
Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что во временно оккупированном городе прогремело по меньшей мере 3 взрыва, по предварительной информации, есть попадание в аэродром оккупантов
Об этом городской голова сообщил в телеграме .
Он отметил, что местные жители сообщили о 3 мощных взрывах в южной части города. По предварительным данным, есть попадание в аэродром оккупантов.
"В Мелитополе снова недобрый вечер для рашистов! Жители сообщают о минимум 3 мощных взрывах в южной части города. По предварительной информации, попадание в аэродром", - пишет он.
- Ранее Федоров рассказал, что оккупанты массово забирают жителей Мелитополя в плен и пытают электрическим током.
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