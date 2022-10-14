Мелитополь

Об этом мэр Мелитополя Иван Федоров написал в telegram.

"В Мелитополе снова хлопок. В городе раздались мощные взрывы. Выясняем потери врага", - написал Федоров.

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