В оккупированном Мелитополе прогремели два взрыва
Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в городе прогремели два громких взрыва
Об этом он написал в телеграме .
"Оккупанти безудержно курят в Мелитополе. Только в городе раздались два громких взрыва", - заметил он.
Мелитопольцы могут наблюдать черный дым вблизи городского элеватора.
- Вчера, 19 сентября, в Мелитополе на аэродроме раздался взрыв .
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