В оккупированном Мелитополе прогремели два взрыва

Об этом он написал в телеграме .

"Оккупанти безудержно курят в Мелитополе. Только в городе раздались два громких взрыва", - заметил он.

Мелитопольцы могут наблюдать черный дым вблизи городского элеватора.

Вчера, 19 сентября, в Мелитополе на аэродроме раздался взрыв .