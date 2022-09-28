Мелитополь

Об этом сообщил законный мэр Мелитополя Иван Фёдоров.

"Жители Мелитополя и Мелитопольского района сообщают о 8 громких взрывах в южном направлении от Мелитополя", – написал Иван Федоров.

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