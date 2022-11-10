В оккупированном Мелитополе прогремели 4 взрыва, - мэр

Об этом он пишет в телеграмме .

Федоров отметил, что четыре взрыва слышал весь город, детали уточняются, но добавил, что это "хлопковый закат" для оккупантов.

8 ноября на Мелитопольщине в селе Вознесенка партизаны взорвали место базирования российских захватчиков.

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