В оккупированном Мелитополе прогремел взрыв, - мэр

Об этом сообщает законный мэр Мелитополя Иван Фёдоров.

"Слишком громко оккупанты Мелитополя, у которых нет ничего святого, празднуют Рождество. Жители сообщат о громком взрыве в районе железнодорожного вокзала", - написал Федоров.

По состоянию на 20:15 детали по ситуации в Мелитополе - уточняются.

29 декабря 2022 года руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире Эспрессо рассказала, что Вооруженные Силы Украины продолжат давление на россиян в оккупированном Мелитополе Запорожской области - работа будет еще более мощной и она будет в течение длительного времени.

30 декабря 2022 года мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что российские захватчики не выплачивают зарплату коллаборантам на временно оккупированных территориях.

В ночь на 2 января во временно оккупированном Мелитополе раздавались звуки взрывов. Городской голова Иван Федоров отмечает утраты российских захватчиков.

Во временно оккупированном Мелитополе на новогодние праздники перестало работать пропагандистское росТВ, часть телеканалов не показывало.

Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что российские медики убегают из временно оккупированного города из-за сверхвысокого количества раненых оккупантов и их наркотической и алкогольной нетрезвости.

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