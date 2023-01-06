В оккупированном Мелитополе прогремел взрыв, - мэр
Вечером 6 января во временно оккупированном Мелитополе прогремел взрыв
Об этом сообщает законный мэр Мелитополя Иван Фёдоров.
"Слишком громко оккупанты Мелитополя, у которых нет ничего святого, празднуют Рождество. Жители сообщат о громком взрыве в районе железнодорожного вокзала", - написал Федоров.
По состоянию на 20:15 детали по ситуации в Мелитополе - уточняются.
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