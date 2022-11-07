В оккупированном Мелитополе осталось до 60 тысяч местного населения, - городской голова

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в телеграмме.

"Более половины жителей Мелитополя эвакуировались на подконтрольную Украине территорию или за границу. В городе осталось до 60 тыс. мелитопольцев. В то же время город и район массово заселили оккупанты из РФии - россияне, чеченцы, осетины и т.д.", - написал он.

По его словам, к востоку от Мелитополя - на Херсонском направлении - оккупанты выселяют людей из домов и строят оборонительные укрепления.

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