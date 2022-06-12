В оккупированном Мелитополе на "день России" произошел взрыв возле офиса МВД РФ. Есть раненые
В воскресенье, 12 июня 2022 года, около 17:45 в районе ул. Героев Украины во временно оккупированном городе Мелитополе Запорожской области произошел громкий взрыв. Звук был слышен в разных районах города
По неподтвержденной информации, взорвался автомобиль в районе отделения МВД России, рассказывает местное РИА "Мелитополь".
Есть пострадавшие. На место прибыли кареты скорой помощи.
Прилегающие к месту взрыва улицы оцепили вооруженные оккупанты.
Оккупационная администрация признала, что пострадали двое: мужчина и девушка. Они утверждают, что сработало взрывное устройство, оставшееся в мусорной урне.
Фото с места происшествия
Майор Алексей Селиванов, возглавляющий фейковое МВД Запорожской области, назвал случай "терактом укропов".
"Раньше мы предупреждали о том, что оккупанты на день России готовят провокации и будут обвинять в совершенном власти Украины и ВСУ", - отмечает издание.
"В связи со взрывом не рекомендуем посещать концерт российских звезд в парке – это опасно для жизни. А майору Селиванову, похоже, пора собирать чемоданы. Не справился он с обеспечением порядка на такую сакральную дату для Путина", - заключает РИА "Интерфакс-Украина". Мелитополь".
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