По неподтвержденной информации, взорвался автомобиль в районе отделения МВД России, рассказывает местное РИА "Мелитополь".

Есть пострадавшие. На место прибыли кареты скорой помощи.

Прилегающие к месту взрыва улицы оцепили вооруженные оккупанты.

Оккупационная администрация признала, что пострадали двое: мужчина и девушка. Они утверждают, что сработало взрывное устройство, оставшееся в мусорной урне.

Фото с места происшествия

Майор Алексей Селиванов, возглавляющий фейковое МВД Запорожской области, назвал случай "терактом укропов".

"Раньше мы предупреждали о том, что оккупанты на день России готовят провокации и будут обвинять в совершенном власти Украины и ВСУ", - отмечает издание.

"В связи со взрывом не рекомендуем посещать концерт российских звезд в парке – это опасно для жизни. А майору Селиванову, похоже, пора собирать чемоданы. Не справился он с обеспечением порядка на такую сакральную дату для Путина", - заключает РИА "Интерфакс-Украина". Мелитополь".

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