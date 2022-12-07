В оккупированном Мелитополе из 2,8 тыс. педагогов на сотрудничество с РФ ушли менее 300, - мэр Федоров
В оккупированном Мелитополе на Запорожье с 2,8 тыс. педагогов коллаборантами стали менее 300, преимущественно - техработники школ
Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире Еспресо.
"Ни один директор школы и детского сада не согласился сотрудничать (с оккупантами, - ред.). Из 2,8 тыс. сотрудников управления образования Мелитополя согласились сотрудничать менее 300", - подчеркнул он.
По словам Ивана Федорова, коллаборантами стали преимущественно не учителя, а технические работники школ. Мэр отметил, что образовательное пространство Мелитополя в целом сопротивляется захватчикам и не идет на сотрудничество с ними.
- 2 декабря Центр национального сопротивления сообщил, что в Мелитополе большинство украинских педагогов отказалось работать на РФ, поэтому кафиры привозят учителей из Дагестана , которые должны русифицировать детей на временно оккупированных территориях.
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