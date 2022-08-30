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В оккупированном Мариуполе взорвали российский патруль

30 августа, 2022 вторник
00:47
война с Россией

В Мариуполе украинские партизаны взорвали патруль российских захватчиков

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Движение сопротивления намеренно сообщило россиянам, что по адресу Коцюбинского, 5 якобы скрываются "азовцы".

"Итог — один оккупант минус нога и в донецкий госпиталь. Один оккупант поет с Кобзоном", — написал Андрющенко.

Кроме того, советник мэра рассказал, что в городе систематически появляются украинские флаги.

"Вчера (28 августа. - Ред.) сделано фото с Флагом Украины почти в сердце оккупации. В Центре города по ул. Куинджи 154. Обнародован сегодня, когда люди в безопасности. Оккупанты искали — бесполезно.

Сегодня (29 августа. - Ред. ) в 7 утра установлен флаг Украины (уже без надписей) на хозяйственном здании между школами №63 и №64, которое гордо встретил спешащих на "линейку". В 9:00 был демонтирован оккупантами и начались контрпартизанские мероприятия по ул. Филиппа Орлика", – написал Андрющенко.

  • 24 августа, в День Независимости Украины, в оккупированных городах партизаны расклеили проукраинские листовки.
  • 29 августа в сети появилась информация, что на оккупированной Херсонщине убит коллаборант, бывший нардеп Алексей Ковалев.

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