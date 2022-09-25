В оккупированном Мариуполе сработала ПВО
Во временно оккупированном Мариуполе вечером 25 сентября сработала ПВО. По словам советника мэра, такие случаи участились
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграме .
"Снова работа ПВО в Мариуполе. Все чаще. Точно новость, которую следует считать хорошей", - подчеркнул он.
- Вечером 24 сентября в районе Юрьевки и Урзуфа возле Мариуполя вечером прогремели два громких взрыва, а в самом городе сработала ПВО.
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