Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграме .

"Снова работа ПВО в Мариуполе. Все чаще. Точно новость, которую следует считать хорошей", - подчеркнул он.

Вечером 24 сентября в районе Юрьевки и Урзуфа возле Мариуполя вечером прогремели два громких взрыва, а в самом городе сработала ПВО.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb