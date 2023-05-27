В оккупированном Мариуполе слышны взрывы, предварительно сработала российская ПВО, - горсовет
Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области 27 мая прогремели три взрыва. Предварительно, сработала российская ПВО со стороны Никольского
Об этом 27 мая сообщает Мариупольский городской совет.
Во временно оккупированном Мариуполе слышны взрывы по всему городу. Жители наблюдают дым в направлении железной дороги.
Предварительно, сработала российская противовоздушная оборона со стороны Никольского.
- Напомним, в Мариуполе вчера вечером, 26 мая, прогремели два взрыва. По предварительным данным, попадание в районе Азовстали. Оккупанты заявили об обстреле дальнобойными ракетами.
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