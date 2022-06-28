В оккупированном Мариуполе прошли первые акции массового неповиновения, – советник мэра

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Оккупанты планировали снести 9-этажки по ул. Солнечная (номера 1, 3, 5 и 7), взорвав их.

"Однако местных поставили в известность за сутки и они не имели возможности вывезти личные вещи. Приезд МЧС России встретили акцией протеста, что само по себе было сюрпризом для россиян. Люди буквально ложились под тракторы. В Мариуполе состоялись первые по сути акции массового неповиновения", - написал Андрющенко.

Он сообщил, что при участии местных коллаборантов пришли к согласию о переносе подрыва на следующую неделю.

Еще один конфликт возник в так называемом гумштабе "Метро".

"Вчера начали выдавать заработную плату "волонтерам" – тем, кто работал на разборе завалов и благоустройстве. Контроль на месте осуществлял депутат госдумы РФ Саблин. Вместо анонсированной зарплаты за полтора месяца людям выдали всего за месяц по 11 тыс рублей. Остаток за полмесяца предложили" простить". Начался фактический бунт такого уровня, что доступ к "Метро" был закрыт, а людей разгоняли российские военные выстрелами в воздух. Понятно, что остаток наличности остался у Саблина и его команды коллаборантов, но сам факт активного противодействия имел место. Таким образом, сопротивление набирает обороты, постепенно переходя от пассивной к активной фазе противостояния", – отметил советник мэра Мариуполя.

Напомним, 27 июня Мариупольский горсовет сообщил , что жители оккупированного Мариуполя вынуждены охотиться на голубей, чтобы не умереть от голода.

25 июня стало известно, что россияне сожгли библиотеку храма Петра Могилы в Мариуполе, где были уникальные книги.

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