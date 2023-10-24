В оккупированном Мариуполе наблюдают активность вертолетов и патрулей РФ, - советник мэра

Об этом информирует советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко .

"Необычная активность вертолётов над Мариуполем. Со стороны Ростова-на-Дону и далее на север области (Угледар/Авдеевка). Кроме того, часть вертолётов на малой высоте по траектории из Ростова - Мариупольский порт - направление Ейска. Похоже на патрулирование", - написал он.

Андрющенко сказал, что на площади Свободы в центре города – более трех часов стояли российские военные спецотряды, которые не проверяют – а только следили за ситуацией или охраняли какие-то объекты.

Возможно, с учетом всех обстоятельств, что Мариуполь ждет приезд или прохождение какого-нибудь высокого российского чиновника, сказал Андрющенко.