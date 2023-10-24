В оккупированном Мариуполе наблюдают активность вертолетов и патрулей РФ, - советник мэра
Во временно оккупированном городе Мариуполь Донецкой области видят много российских вертолетов и патрулей, что может означать, что рашисты ждут приезда кого-то из высоких чиновников
Об этом информирует советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко .
"Необычная активность вертолётов над Мариуполем. Со стороны Ростова-на-Дону и далее на север области (Угледар/Авдеевка). Кроме того, часть вертолётов на малой высоте по траектории из Ростова - Мариупольский порт - направление Ейска. Похоже на патрулирование", - написал он.
Андрющенко сказал, что на площади Свободы в центре города – более трех часов стояли российские военные спецотряды, которые не проверяют – а только следили за ситуацией или охраняли какие-то объекты.
Возможно, с учетом всех обстоятельств, что Мариуполь ждет приезд или прохождение какого-нибудь высокого российского чиновника, сказал Андрющенко.
- Недавно российские захватчики разрушили последний мурал в Мариуполе, являвшийся символом свободы, мира и права на счастье. Таким образом они продемонстрировали, что для них свобода и достоинство ничего не стоят.
- 23 октября сообщалось, что оккупационные "власти" города Мариуполь Донецкой области уничтожили историческое здание первой Мариинской женской гимназии 1894 года, в котором размещалась школа-коллегиум.
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