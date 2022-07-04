English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией В оккупированном Мариуполе местные жители умирают из-за дефицита медикаментов, - мэр Бойченко

В оккупированном Мариуполе местные жители умирают из-за дефицита медикаментов, - мэр Бойченко

4 июля, 2022 понедельник
15:26
война с Россией

Жители оккупированного города гибнут из-за нехватки препаратов для онкобольных, людей с диабетом, туберкулезом и проблемами со щитовидной железой

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

Отмечается, что самопровозглашенная оккупационная "власть" города во главе с россиянами и коллаборантами уже более 2 месяцев блокирует доступ мариупольцев к питьевой воде, достаточному количеству пищи и медикаментам. Как отмечает горсовет, таким образом оккупанты фактически толкают людей на выживание, поскольку люди из групп риска не могут долго ждать доставку необходимых им лекарств.

"Вчера здоровому спортсмену - 2 метра ростом и 120 кг веса - ампутировали две ноги. Почему? После пережитого стресса из-за военных действий, у него произошел инсулиновый кризис. Из-за отсутствия в городе необходимых медикаментов и без должного медицинского сопровождения он стал человеком с инвалидностью. И это не единичный случай. Вместо качественного лечения с препаратами - ампутация конечностей", - рассказал мэр города Вадим Бойченко.

Мэр также призвал международное сообщество дать оценку гуманитарной катастрофе в Мариуполе и геноциду жителей. Он подчеркнул, что необходимо сделать все, чтобы спасти мариупольцев.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Украина
Мариуполь
Читайте также:
Микола Княжицький
Автор
3 июля, 2022 воскресенье
Зачем во Львове перед церквями выдают повестки в военкомат?
Гарри Каспаров
2 июля, 2022 суббота
Лукашенко нападет на Украину. Счет пошел на дни, - Каспаров
Захисники Маріуполя
3 июля, 2022 воскресенье
Тяжелые ранения, ампутация, сепсис: руководитель патронатной службы полка "Азов" рассказала о состоянии освобожденных бойцов
Киев
+30°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.47
    Покупка 34.47
    Продажа 35.18
  • EUR
    Покупка 35.7
    Продажа 36.83
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
4 июля
16:08
Украинские беженцы могут столкнуться с двойной уплатой налогов: бизнес-ассоциация просит правительство решить эту проблему
16:07
Эксклюзив
Полномасштабная война России против Украины объединила всю Европу, - президент Швейцарии Кассис
15:58
Украинский боксер рассказал, какие проблемы ждут Усика в реванше с Джошуа
15:46
Эксклюзив
Война продолжается, пока сохраняются руины, - Зеленский о срочности восстановления Украины
15:40
Литва передаст Украине Bayraktar Vanagas с боеприпасами 6 июля
15:40
Суд арестовал железнодорожные контейнеры российских и белорусских предприятий на 360 млн грн
15:39
На фото Владимир Зеленский во время участников Копенгагенского демократического саммита
Восстановление Украины станет крупнейшим проектом современности, - Зеленский
15:38
Эксклюзив
Агрессия России против Украины – это нападение на европейские демократические ценности, - Зеленский
15:17
Эксклюзив
На фото Вооруженные силы Украины
ВСУ устраивают в тылу врага "фейерверки" на День независимости США, - журналист Лиховой
14:57
На Херсонщине россияне из "градов" обстреляли Заградовку, погиб человек
14:50
В июне в Украине зарегистрировали почти 3 тысячи новых автомобилей
14:47
Во временно оккупированном Херсоне в магазинах ввели "натуральный обмен" и "продуктовые кредиты"
14:43
Эксклюзив
Когда в Беларусь начнут приходить похоронки, гарантий сохранения Лукашенко нет, - политолог Магда
14:43
Герман Галущенко
В Украине построят 7,1 ГВт мощностей "зеленой энергетики", - Галущенко
14:40
Эксклюзив
путлер путин хуйло
Никакого полноценного саммита G20 при непосредственном участии Путина не будет - дипломат Чалый
14:26
Синоптик Наталья Диденко рассказала, сколько в Украине еще будет держаться жара
14:21
На острове Змеиный снова развевается украинский флаг
14:14
Помогал врагу обустраивать выгодные огневые позиции в оккупированной Буче: украинца будут судить по подозрению в государственной измене
14:05
Эксклюзив
Если Украина не сможет удержать российское нашествие, Путин пойдет на Европу, – нардеп Клименко
14:03
Российские космонавты развернули на МКС "флаги" "ЛНР" и "ДНР"
13:56
Эксклюзив
Часть белорусской армии выполнит приказ Лукашенко атаковать Украину, - Чалый
13:44
ВСУ уничтожили большой склад российских боеприпасов во временно оккупированном Снежном
13:40
Экс-командир подводной лодки "Запорожье" получил сообщение о подозрении в государственной измене
13:16
Французские тележурналисты попали под обстрел россиян во время съемок сюжета в Донецкой области
13:13
Ученые подсчитали, сколько жизней украинцев спасла вакцинация от COVID-19
12:40
В разведке объяснили, почему угрозы от белорусской армии для Украины сейчас не существует
12:34
СБУ обезвредила российских агентов, разведывавших позиции ВСУ на Юге Украины
12:21
Эксклюзив
Более 70 "бандеромобилей" уже отправили на Восток, - волонтер Гапачило
12:19
Российские войска ударили ракетами по школе в Харькове
12:15
Папа Римский объявил о намерении посетить Москву и Киев
12:15
Эксклюзив
На восстановление инфраструктуры Украины требуется более $1 трлн. Рассчитываем на репарации и замороженные активы России, - Немчинов
12:13
Эксклюзив
Бывший Советский Союз - настоящее минное поле
12:02
Эксклюзив
Пока будет продолжаться война, демографический кризис в Украине будет углубляться, - политический аналитик Сухарина
11:50
Узбекистан пошел на уступки после массовых протестов по суверенитету в Каракалпакстане
11:49
Пенсионным удостоверением и э-удостоверением вскоре можно будет воспользоваться через "Дию"
11:36
Эксклюзив
Вручение повесток в военкомат возле церквей вполне законно, - юрист Дубов
11:22
евро
Курс валют 4 июля: евро подскочил в цене
11:11
Россия платит €2 тыс. публичным деятелям в Болгарии за распространение пропаганды, - болгарские спецслужбы
11:00
Лиз Трасс
Великобритания готова передать замороженные российские активы Украине, - The Guardian
10:44
Эксклюзив
Снижение цен на российскую нефть значительно сократит бюджет Путина на войну против Украины, - аналитик Умланд
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV