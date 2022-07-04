Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

Отмечается, что самопровозглашенная оккупационная "власть" города во главе с россиянами и коллаборантами уже более 2 месяцев блокирует доступ мариупольцев к питьевой воде, достаточному количеству пищи и медикаментам. Как отмечает горсовет, таким образом оккупанты фактически толкают людей на выживание, поскольку люди из групп риска не могут долго ждать доставку необходимых им лекарств.

"Вчера здоровому спортсмену - 2 метра ростом и 120 кг веса - ампутировали две ноги. Почему? После пережитого стресса из-за военных действий, у него произошел инсулиновый кризис. Из-за отсутствия в городе необходимых медикаментов и без должного медицинского сопровождения он стал человеком с инвалидностью. И это не единичный случай. Вместо качественного лечения с препаратами - ампутация конечностей", - рассказал мэр города Вадим Бойченко.

Мэр также призвал международное сообщество дать оценку гуманитарной катастрофе в Мариуполе и геноциду жителей. Он подчеркнул, что необходимо сделать все, чтобы спасти мариупольцев.