В оккупированном Мариуполе людям, не имеющим паспорта РФ, отказывают в выдаче инсулина

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

Там обнародовали видео, снятое местным, больным диабетом: мужчина обратился в одну из мариупольских поликлиник за инсулином. Однако ему отказали в выдаче лекарства из-за отсутствия российского паспорта.

"Медикаменты за бюджетные средства выдаются лицам льготных категорий при наличии паспорта Российской Федерации", – говорится в объявлении на дверях одного из кабинетов.



"Это политика оккупантов, которая направлена на русификацию города любой ценой. Поэтому мариупольцев заставляют получать российские паспорта. При этом ставят жесткие условия. Без паспорта невозможно получить помощь, жизненно необходимое лечение, трудоустроиться, свободно передвигаться. Люди должны выбирать – или получать документ и иметь хоть какие-то права или просто умирать", – прокомментировал ситуацию мэр Мариуполя Вадим Бойченко.