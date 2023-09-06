В оккупированном Мариуполе людям, не имеющим паспорта РФ, отказывают в выдаче инсулина
Во временно оккупированном Мариуполе россияне перестали выдавать инсулин больным диабетом людям, не имеющим паспорта РФ
Об этом сообщает Мариупольский городской совет.
Там обнародовали видео, снятое местным, больным диабетом: мужчина обратился в одну из мариупольских поликлиник за инсулином. Однако ему отказали в выдаче лекарства из-за отсутствия российского паспорта.
"Медикаменты за бюджетные средства выдаются лицам льготных категорий при наличии паспорта Российской Федерации", – говорится в объявлении на дверях одного из кабинетов.
"Это политика оккупантов, которая направлена на русификацию города любой ценой. Поэтому мариупольцев заставляют получать российские паспорта. При этом ставят жесткие условия. Без паспорта невозможно получить помощь, жизненно необходимое лечение, трудоустроиться, свободно передвигаться. Люди должны выбирать – или получать документ и иметь хоть какие-то права или просто умирать", – прокомментировал ситуацию мэр Мариуполя Вадим Бойченко.
- Между тем на временно оккупированных территориях Донбасса россияне требуют, чтобы до 1 октября работники бюджетных предприятий получили паспорт РФ. Их угрожают уволить и привезти на их место работников из России.
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