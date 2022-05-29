В оккупированном Мариуполе коллапс: нет электричества, зловонные и затопленные улицы - депутат горсовета Лашин
Депутат городского совета Мариуполя Александр Лашин рассказал, что в оккупированном городе антисанитария почти во всем городе нет электроэнергии, а улицы затоплены зловонными водами
Депутат поделился деталями в эфире Еспресо.
"В Мариуполе коллапс. Кое-где есть свет и оккупанты попытались дать воду, но улицы затоплены, ручьи бегут по дорогам, всюду ужасно воняет канализацией. Местами также есть трупные запахи. Очень большая антисанитария в городе и существует большая вероятность развития какой-нибудь заразы" , – отметил Лашин.
Политик добавил, что россияне не в состоянии навести порядок в собственной стране, но пришли оккупировать чужие земли.
"Российские захватчики в своей стране не могут навести порядок. Тем более в Украине это тоже не получается, люди ни на что не способны и им не удастся наладить коммуникации. Бедные люди, которые не могут уехать, они просто в плену оккупантов", - заметил Александр Лашин.
- Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что тысячи мариупольцев могут умереть из-за вспышек инфекций в городе.
- В мариупольском супермаркете россияне обустроили трупосвалку. Туда свозят тела, которые вымыло из могил при попытке восстановления водоснабжения, и частично - эксгумированные.
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