Депутат поделился деталями в эфире Еспресо.

"В Мариуполе коллапс. Кое-где есть свет и оккупанты попытались дать воду, но улицы затоплены, ручьи бегут по дорогам, всюду ужасно воняет канализацией. Местами также есть трупные запахи. Очень большая антисанитария в городе и существует большая вероятность развития какой-нибудь заразы" , – отметил Лашин.

Политик добавил, что россияне не в состоянии навести порядок в собственной стране, но пришли оккупировать чужие земли.

"Российские захватчики в своей стране не могут навести порядок. Тем более в Украине это тоже не получается, люди ни на что не способны и им не удастся наладить коммуникации. Бедные люди, которые не могут уехать, они просто в плену оккупантов", - заметил Александр Лашин.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что тысячи мариупольцев могут умереть из-за вспышек инфекций в городе.

В мариупольском супермаркете россияне обустроили трупосвалку. Туда свозят тела, которые вымыло из могил при попытке восстановления водоснабжения, и частично - эксгумированные.

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