В оккупированном Мариуполе из флагштоков на центральной площади исчезли российские триколоры, - Андрющенко
Во временно оккупированном Мариуполе с флагштоков на площади Свободы исчезли вывешенные россиянами флаги России
Об этом сообщил в телеграмме советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"На площади Свободы вдруг исчезли все российские тряпки из флагштока. Или не вдруг... Мариупольское Сопротивление пересказывает привет", - написал он под распространённым фото.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.05
Покупка 40.05Продажа 40.79
-
EUR
Покупка 38.44Продажа 39.5
- Актуальное
- Важное