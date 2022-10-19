Об этом сообщил в телеграмме советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"На площади Свободы вдруг исчезли все российские тряпки из флагштока. Или не вдруг... Мариупольское Сопротивление пересказывает привет", - написал он под распространённым фото.

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