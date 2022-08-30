В оккупированном Мариуполе горожане подняли бунт из-за нехватки гумпомощи от Красного Креста, - советник мэра
В Мариуполе гумпомощь от Красного Креста - для многих единственный источник пищи и горожане подняли бунт из-за ее нехватки
Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко в телеграмме .
"Мариуполь. Парк им. Гурова. Первый настоящий голодный бунт. Из-за того, что гуманитарки от оккупантов нет, единственным источником еды для многих осталась гуманитарка от Красного Креста", - подчеркнул он.
Из-за большого количества людей организация попыталась отменить выдачу помощи, что и повлекло за собой бунт среди горожан.
"И это только начало. Оккупанты доводят людей до предела выживания. Бунтам быть. Последствия демократии дают о себе знать", - заметил советник мэра.
- С 1 июля в Мариуполе россияне не выдают трудоспособным гумпомощь, а заработать деньги можно, только разбирая завалы.
- 9 июля Петр Андрющенко рассказал, что в Мариуполе захватчики раздают "гуманитарную помощь" от руководящей партии РФ "Единая Россия" заплесневевшим хлебом и лопатами .
- 10 июля он сообщил, что сыновья гауляйтера Мариуполя Константина Иващенко воруют и продают гуманитарную помощь.
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