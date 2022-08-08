В оккупированном Мариуполе газ пропал вместе с водой и электричеством спустя час после запуска, - горсовет
Показательный запуск газоснабжения в Приморском районе оккупированного Мариуполя с красной лентой закончился ожидаемо: час спустя после запуска газ пропал вместе с водой и электричеством
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Благодаря эффективным партизанам Мариуполя российским электрикам в Кальмиусском районе сожжен новый трансформатор. Причина – электроработы в дождь с подключением. Район снова без электричества. Предыдущий трансформатор был сожжен партизанами электриками в июне месяце. Кроме того, из-за рукожопости на выходных подан ток в 350 вольт вместо 220 по большинству районов. Последствия – обезвреженная бытовая техника мариупольцев там, где появилось электричество. Нет более эффективных диверсантов, чем российские строители. Плохо, что от их диверсий страдают мариупольцы", - отметил Андрющенко.
Также он добавил, что список зданий для сноса так и не составлен.
"Снос проходит хаотично в отсутствие сопротивления жителей. Все больше людей вынуждены либо жить на улице, либо вламываться в пустые квартиры", - подчеркнул советник мэра.
- Напомним, в Мариуполе оккупанты планируют провести показательный самосуд над украинскими защитниками
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