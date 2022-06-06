В оккупированном Мариуполе длинные очереди за гумпомощью, люди теряют сознание, - советник мэра
В очередях за помощью собираются тысячи людей, большинство ее так и не получает
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Ежедневная очередь за гуманитаркой (фактически за едой) в бывшем ТЦ Метро достигает от 1,5 до 2 тысяч человек. В день выдают до 400 наборов. На жаре под солнцем люди стоят в очереди по 6 часов впустую. Питьевой воды нет, взять ее на территории "гуманитарного штаба" негде. Тени для укрытия нет", – пишет Андрющенко.
Он отметил, что около 10 человек ежечасно из очереди увозят в больницу из-за того, что они теряют сознание.
"Вонь от морга, устроенного в 200 метрах, усиливается ежедневно. Все ради такого набора. Потому что другого пути получить еду нет", – пишет советник мэра. Он называет гуманитарную помощь от России издевательством и унижением.
- Напомним, кафиры решили присвоить отделение Укрпочты в Мариуполе.
- Для восстановления Мариуполя и сбора тел погибших россияне планируют завозить жителей оккупированного Херсона.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.13
Покупка 34.13Продажа 35.18
-
EUR
Покупка 36.1Продажа 37.53
- Актуальное
- Важное