Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Ежедневная очередь за гуманитаркой (фактически за едой) в бывшем ТЦ Метро достигает от 1,5 до 2 тысяч человек. В день выдают до 400 наборов. На жаре под солнцем люди стоят в очереди по 6 часов впустую. Питьевой воды нет, взять ее на территории "гуманитарного штаба" негде. Тени для укрытия нет", – пишет Андрющенко.

Он отметил, что около 10 человек ежечасно из очереди увозят в больницу из-за того, что они теряют сознание.

"Вонь от морга, устроенного в 200 метрах, усиливается ежедневно. Все ради такого набора. Потому что другого пути получить еду нет", – пишет советник мэра. Он называет гуманитарную помощь от России издевательством и унижением.