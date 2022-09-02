Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"А вот так первое сентября выглядит глазами оккупантов. Вся мраZота приперлась в первый класс школы 65 в Центральном районе для хороших фото. Депутат госдумы — куратор по Мариуполю Саблин — приперся с пистолетом. А вдруг кто-то из перчаток окажется из Правого Сектора или Азова, из рюкзака винтовку и убьет? При том, что на входе в школу все дети обысканы российскими оккупантами. МраZота как она есть…", — написал Андрющенко.

1 сентября Путин рассказал школьникам о новой цели "спецоперации" в Украине.

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