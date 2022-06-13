В оккупированном Мариуполе будут выдавать гумпомощь только нетрудоспособным, а разрушенные дома снесут, - советник мэра
Петр Андрющенко рассказал, что во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики сообщают, что гуманитарную помощь с июля будут выдавать только определенным категориям граждан, а именно тем, кто не может работать из-за физических недостатков. Кроме того, рашисты сносят разрушенные дома, на замену этому предлагают общежитие на 2 тыс. человек, которое еще даже не построили
Об этом информирует советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко .
"Оккупационные власти официально предупредили, что с первого июля вся гуманитарка теперь только фактически нетрудоспособным. Все остальные - выживайте как хотите", - написал советник мэра.
Рашисты планируют снести все разрушенные дома до сентября, вместо этого предлагают мариупольцам общежития, которые должны быть достроены не раньше середины июля. Впрочем, там может проживали только 2 тысячи человек. Андрющенко добавляет, никаких компенсаций за жилье не будет, частично строительные материалы.
"Шаг за шаг Россия и оккупационные власти начинают озвучивать настоящие планы в Мариуполе. Горожане никому не нужны, им отведена функция современных рабов и живого щита", - добавил Андрющенко.
- Депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин выразил мнение, что российские оккупанты заманивают людей обратно в Мариуполь, чтобы сформировать живой щит для прикрытия от атак Вооруженных сил Украины.
- 7 июня рашистские захватчики демонтировали стелу "Мариуполь" на въезде в город. Ранее российские вандалы уже разорили указатель надписями – названиями незаконных вооруженных формирований.
- Военная разведка министерства обороны Великобритании информирует, что во временно оккупированном российскими войсками Мариуполе существует риск большой вспышки холеры , единичные случаи регистрируют с мая.
- 11 июня советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупанты переименовали площадь Свободы и мира в Ленина, а также вывесили российский флаг.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.01
Покупка 34.01Продажа 34.97
-
EUR
Покупка 35.64Продажа 36.97
- Актуальное
- Важное