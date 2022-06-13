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Война с Россией: хроника
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В оккупированном Мариуполе будут выдавать гумпомощь только нетрудоспособным, а разрушенные дома снесут, - советник мэра

13 июня, 2022 понедельник
10:04
война с Россией

Петр Андрющенко рассказал, что во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики сообщают, что гуманитарную помощь с июля будут выдавать только определенным категориям граждан, а именно тем, кто не может работать из-за физических недостатков. Кроме того, рашисты сносят разрушенные дома, на замену этому предлагают общежитие на 2 тыс. человек, которое еще даже не построили

Об этом информирует советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко .

"Оккупационные власти официально предупредили, что с первого июля вся гуманитарка теперь только фактически нетрудоспособным. Все остальные - выживайте как хотите", - написал советник мэра.

Рашисты планируют снести все разрушенные дома до сентября, вместо этого предлагают мариупольцам общежития, которые должны быть достроены не раньше середины июля. Впрочем, там может проживали только 2 тысячи человек. Андрющенко добавляет, никаких компенсаций за жилье не будет, частично строительные материалы.

"Шаг за шаг Россия и оккупационные власти начинают озвучивать настоящие планы в Мариуполе. Горожане никому не нужны, им отведена функция современных рабов и живого щита", - добавил Андрющенко.

  • Депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин выразил мнение, что российские оккупанты заманивают людей обратно в Мариуполь, чтобы сформировать живой щит для прикрытия от атак Вооруженных сил Украины.
  • 7 июня рашистские захватчики демонтировали стелу "Мариуполь" на въезде в город. Ранее российские вандалы уже разорили указатель надписями – названиями незаконных вооруженных формирований.
  • Военная разведка министерства обороны Великобритании информирует, что во временно оккупированном российскими войсками Мариуполе существует риск большой вспышки холеры , единичные случаи регистрируют с мая.
  • 11 июня советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупанты переименовали площадь Свободы и мира в Ленина, а также вывесили российский флаг.

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Мариуполь
Донетчина
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