Об этом информирует советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко .

"Оккупационные власти официально предупредили, что с первого июля вся гуманитарка теперь только фактически нетрудоспособным. Все остальные - выживайте как хотите", - написал советник мэра.

Рашисты планируют снести все разрушенные дома до сентября, вместо этого предлагают мариупольцам общежития, которые должны быть достроены не раньше середины июля. Впрочем, там может проживали только 2 тысячи человек. Андрющенко добавляет, никаких компенсаций за жилье не будет, частично строительные материалы.

"Шаг за шаг Россия и оккупационные власти начинают озвучивать настоящие планы в Мариуполе. Горожане никому не нужны, им отведена функция современных рабов и живого щита", - добавил Андрющенко.

Депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин выразил мнение, что российские оккупанты заманивают людей обратно в Мариуполь, чтобы сформировать живой щит для прикрытия от атак Вооруженных сил Украины.

7 июня рашистские захватчики демонтировали стелу "Мариуполь" на въезде в город. Ранее российские вандалы уже разорили указатель надписями – названиями незаконных вооруженных формирований.

Военная разведка министерства обороны Великобритании информирует, что во временно оккупированном российскими войсками Мариуполе существует риск большой вспышки холеры , единичные случаи регистрируют с мая.

11 июня советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупанты переименовали площадь Свободы и мира в Ленина, а также вывесили российский флаг.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb