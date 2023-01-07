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В оккупированном Лутугино произошел взрыв на газовой магистрали, - росСМИ

7 января, 2023 суббота
19:22
Общество Лутугино

Вечером в субботу, 7 января 2023 года, в оккупированном россиянами украинском городе Лутугино (Луганская область) произошел взрыв на инфраструктурном объекте

Об этом сообщает российское государственное информагентство ТАСС.

"В Лутугино произошел взрыв на магистральном трубопроводе. Около 11 тысяч абонентов остались без газа", - говорится в сообщении.

По данным ТАСС, сотрудники предприятия "Луганскгаз" ликвидировали пожар на газопроводе.

Без газоснабжения осталось 13 тыс. абонентов.

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газ
Луганщина
оккупированные территории
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