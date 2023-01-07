В оккупированном Лутугино произошел взрыв на газовой магистрали, - росСМИ

Об этом сообщает российское государственное информагентство ТАСС.

"В Лутугино произошел взрыв на магистральном трубопроводе. Около 11 тысяч абонентов остались без газа", - говорится в сообщении.

По данным ТАСС, сотрудники предприятия "Луганскгаз" ликвидировали пожар на газопроводе.

Без газоснабжения осталось 13 тыс. абонентов.

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