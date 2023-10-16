В оккупированном Луганске россияне на БТР переехали гражданский автомобиль, - ОВА
Во временно оккупированном городе Луганск российские военные на бронетранспортере переехали гражданский автомобиль
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.
По его словам, российским военным безразличны и правила дорожного движения, и люди.
"Подобная ситуация на оккупированных территориях уже привычное дело. Недавно грузовик с отметками "V" и "Z" сбил женщину на пешеходном переходе и даже не остановился", - отмечает Лысогор.
Он добавил, что за подобные преступления никто не понесет никакой ответственности.
"Российские "солдаты" уже привыкли к полной безнаказанности", – подчеркнул глава ОВА.
- Подобный инцидент произошел и во временно оккупированном селе Новая Збурьевка Херсонской области в конце июня. Тогда российские оккупанты на бронетранспортере наехали на 83-летнюю женщину - она погибла на месте.
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