В оккупированном Луганске россияне на БТР переехали гражданский автомобиль, - ОВА

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

По его словам, российским военным безразличны и правила дорожного движения, и люди.

"Подобная ситуация на оккупированных территориях уже привычное дело. Недавно грузовик с отметками "V" и "Z" сбил женщину на пешеходном переходе и даже не остановился", - отмечает Лысогор.

Он добавил, что за подобные преступления никто не понесет никакой ответственности.

"Российские "солдаты" уже привыкли к полной безнаказанности", – подчеркнул глава ОВА.