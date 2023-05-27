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В оккупированном Луганске роддом передали ЧВК Вагнера, - Генштаб ВСУ

27 мая, 2023 суббота
19:56
Война с Россией

Российские оккупанты во временно захваченном Луганске передали роддом в распоряжение боевиков ЧВК Вагнера

Об этом говорится в сводке Генштаба 27 мая.

Российские оккупанты продолжают переоборудовать местные медицинские учреждения под свои нужды. Так, недавно в Железнодорожную больницу в Луганской области, где лечат раненых россиян, дополнительно были завезены кровати и оборудование. Кроме того, оккупационные власти передали роддом №2 в распоряжение ЧВК Вагнера.

Удары ВСУ по россиянам

За сутки авиация Сил обороны нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 3 – по зенитно-ракетным комплексам.

Украинские воины в течение суток уничтожили 3 вражеских БПЛА разного типа.

Ракетные и артиллерийские подразделения Сил обороны поразили район сосредоточения вооружения и военной техники, 2 пункта управления, 2 склада боеприпасов и еще один важный военный объект противника.

Обстрелы территории Украины и ситуация на фронте

В течение этих суток враг совершил 10 авиационных ударов и произвел около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Россияне продолжают сосредотачивать основные усилия на попытках полного захвата Луганской и Донецкой областей. За эти сутки подразделения Сил обороны отразили 13 вражеских атак.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться высокой.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружена.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Волчанска Харьковской области, совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Гремяч Черниговской области; Заруцкое, Глухов, Бунякино, Катериновка, Ободы, Мирополье Сумской области, а также Басово, Бугаевка, Гоптовка, Лукьянцы, Зеленое, Терновая, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, Тихое, Хатное Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы врага пришлись по Колодезному, Красному Первому, Фиголовке, Новомлынску, Двуречной, Западному, Кисловке и Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник наступательных действий не производил. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское и Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия западнее Хромово. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Приволье, Орехово-Васильевка, Григорьевка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Предтечино и Пивничное Донецкой области.

На Авдеевском направлении оккупанты вели наступательные действия в направлении населенных пунктов Северное и Первомайское, успеха не имели. Совершили артиллерийские обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Первомайское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили 7 атак противника в районе города Марьинка. В то же время вражеским обстрелам подверглись Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Шахтерское и Великая Новоселка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Червоное Запорожской области и Змиевка Херсонской области.

Враг совершил обстрелы населенных пунктов Времовка, Вольное Поле, Новополье Донецкой области; Ольговское, Полтавка, Гуляйполе, Чаривное, Новоданиловка, Новоандреевка, Белогорье, Малая Токмачка, Степное и Каменское Запорожской области; Садовое, Антоновка Херсонской области и города Херсон.

Российские агрессоры продолжают незаконно вывозить детей с временно оккупированных территорий Луганской области. В некоторых населенных пунктах Счастьевского района оккупационные войска объявили так называемый отдых школьников в летних лагерях в России.

  • Напомним, что россияне в Новопетриковке Донецкой области грабят частные дома, забирают мобильные устройства и незаконно завладевают автомобилями местных жителей. Это они делают под предлогом "контрдиверсионных мер".
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