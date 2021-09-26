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В оккупированном Луганске "дистанционка" заключается в передаче тетрадей через окно, а с коронавирусом борются сомнительными приборами

26 сентября, 2021 воскресенье
13:16
Общество

Подчиненные российским захватчикам через коллаборационистов из группировки "ЛНР" школы на территории ОРЛО оказались совсем не готовы к сентябрьской волне заражения COVID-19

Подробности со ссылкой на украинскую службу Би-би-си рассказывает Еспресо.TV .

Во-первых, тамошние учителя не знакомы с новыми технологиями и преимущественно не способны проводить уроки в режиме онлайн.

В тех школах, где введен карантин, "дистанционка" в ОРЛО заключается в "уморительной пересылке через Viber фото задачи".

"А выполненное письменное задание родители в определенное время приносят в черный вход в школу или передают через окно в классе, как настоящие шпионы", - говорится в сообщении.

Если же кто-то жалуется на эту "шпионскую активность", ее временно прекращают или меняют место "явок" - после чего принимают тетради в другом месте.

Во-вторых, руководство "респубилкы" обязывает родителей покупать рециркуляторы воздуха.

"Хотите, чтобы ваши дети учились в школе, как можно скорее скидывайтесь на рециркуляторы", - так звучит это требование.

При этом ходят слухи о том, что интрига с рециркуляторами является не простой. Якобы существует местный производитель рециркуляторов и кто-то из "правительства" хочет его таким образом поддержать.

Справка

Рециркуляторы - приборы для обеззараживания воздуха ультрафиолетовым излучением. Принцип работы заключается в том, что воздух из помещения проходит через корпус прибора, в котором работает бактерицидная УФ-лампа.

Центр общественного здоровья Украины в специальном сообщении не рекомендовал использовать рециркуляторы для дезинфекции помещений во время пандемии.

Основная причина такой рекомендации от медиков слишком низкая эффективность работы этих приборов.

ЦОС Украины очень подробно указал на недостатки приборов и пришло к выводу, что "использование рециркуляторов для дезинфекции воздуха в помещениях является мерой с сомнительной эффективностью в большинстве случаев".


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