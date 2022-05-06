В оккупированном Купянске на Харьковщине россияне обустроили госпиталь, где находятся до 300 раненых, - Генштаб
Российские оккупанты обустроили госпиталь, где разместили до 300 раненых, на базе Купянской городской больницы в Харьковской области
Оперативную информацию с фронта Генштаб распространил в Facebook.
"Противник не прекращает наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и содержания сухопутного коридора между указанными территориями и оккупированным Крымом. На базе Купянской городской больницы в обустроенном оккупантами госпитале ", – говорится в отчете.
На Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не предпринимал. Белорусские подразделения проверяют боевую готовность сил реагирования.
На Северском направлении признаков формирования противником наступательной группировки не обнаружено. В приграничных районах Украины на территориях Брянской, Курской и Белгородской областей на позициях и опорных пунктах содержится незначительное количество личного состава, вооружения и военной техники.
На Слобожанском направлении противник активных действий не производил. Продолжает обстрелы из реактивной и ствольной артиллерии жилых кварталов и пригорода Харькова.
В Донецком и Таврическом направлениях противник продолжает вести активные боевые действия.
На Лиманском направлении производит обстрелы позиций наших войск.
На Попаснянском направлении основные усилия сосредоточили на установлении полного контроля над населенным пунктом Попасна и возобновлении наступления на населенные пункты Лиман и Северск.
В городе Мариуполе продолжается блокировка подразделений Сил обороны в районе "Азовстали". В отдельных районах при поддержке авиации возобновились штурмовые действия с целью взятия под контроль территории завода.
На Северодонецком, Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных боевых действий не вел. Оказывает огненное влияние с целью сковывания действий наших войск и уничтожения артиллерийских подразделений.
В Южнобужском направлении противник активных боевых действий не проводил, удерживал занятые рубежи, усиливал системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Обстреливал позиции наших войск. На севере Херсонщины и Николаевщины враг производит обстрелы покинувших населенных пунктов.
Отмечено ведение противником воздушной разведки в районах населенных пунктов Александровка, Сергеевка, Владимировка.
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