В оккупированном Купянске на Харьковщине россияне обустроили госпиталь, где находятся до 300 раненых, - Генштаб

Оперативную информацию с фронта Генштаб распространил в Facebook.



"Противник не прекращает наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и содержания сухопутного коридора между указанными территориями и оккупированным Крымом. На базе Купянской городской больницы в обустроенном оккупантами госпитале ", – говорится в отчете.



На Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не предпринимал. Белорусские подразделения проверяют боевую готовность сил реагирования.



На Северском направлении признаков формирования противником наступательной группировки не обнаружено. В приграничных районах Украины на территориях Брянской, Курской и Белгородской областей на позициях и опорных пунктах содержится незначительное количество личного состава, вооружения и военной техники.



На Слобожанском направлении противник активных действий не производил. Продолжает обстрелы из реактивной и ствольной артиллерии жилых кварталов и пригорода Харькова.



В Донецком и Таврическом направлениях противник продолжает вести активные боевые действия.



На Лиманском направлении производит обстрелы позиций наших войск.



На Попаснянском направлении основные усилия сосредоточили на установлении полного контроля над населенным пунктом Попасна и возобновлении наступления на населенные пункты Лиман и Северск.



В городе Мариуполе продолжается блокировка подразделений Сил обороны в районе "Азовстали". В отдельных районах при поддержке авиации возобновились штурмовые действия с целью взятия под контроль территории завода.



На Северодонецком, Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных боевых действий не вел. Оказывает огненное влияние с целью сковывания действий наших войск и уничтожения артиллерийских подразделений.



В Южнобужском направлении противник активных боевых действий не проводил, удерживал занятые рубежи, усиливал системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Обстреливал позиции наших войск. На севере Херсонщины и Николаевщины враг производит обстрелы покинувших населенных пунктов.



Отмечено ведение противником воздушной разведки в районах населенных пунктов Александровка, Сергеевка, Владимировка.





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