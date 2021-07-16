В оккупированном Крыму журналисту Есипенко объявили обвинительное заключение, ему грозит 18 лет тюрьмы

Об этом сообщают Крым.Реалии .



Прокурор огласил обвинительное заключение.

Есипенко обвиняют по статье 223.1. УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ, переработка или ремонт взрывных устройств) и по статье 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).



Статьи предусматривают до 12 лет лишения свободы. Максимальный срок наказания по совокупности - 18 лет лишения свободы.

Адвокат Дмитрий Динзе представил суду договор с женой Есипенко Екатериной, на основании которого он будет представлять интересы обвиняемого.

"Суд" объявил перерыв на ознакомление с материалами дела адвоката.

Напомним, оккупанты задержали корреспондента "Радио Свобода" Владислава Есипенко 10 марта 2021 года. Его обвинили в незаконном изготовлении взрывного устройства.

12 марта Есипенко поместили под стражу. 1 апреля так называемый "Киевский районный суд Симферополя" продлил его арест до 11 июля .

К задержанному журналисту в течение 27 дней не допускали адвокатов. Позже он сообщил о пытках со стороны российских спецслужб.

6 июля оккупационный суд в Симферополе продлил на полгода арест незаконно удерживаемого гражданина Украины журналиста Владислава Есипенко.