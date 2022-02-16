В оккупированном Крыму заявили о переполнении водоемов и сливе воды в море
В аннексированном Крыму многие водохранилища переполнены, поэтому воду сбрасывают в море
Об этом сообщает издание "Новости Крыма".
Как известно, заполняемость водохранилищ полуострова стабильно увеличивается и местами становится чрезмерной, потому что еще не наступило наводнение и не растаял снег в горах.
Так, наполняемость Симферопольского водохранилища сейчас составляет 21,3 млн кубометров или 59,3% от полного объема; в Партизанском водохранилище – 31,1 млн кубов (90,4%), в Аянском – 3,9 млн (100%), в Изобильненском – 7,3 млн (55,7%), В Счастливском –10,4 млн ( 88,9%), в Белогорском – 13,8 млн (59%), в Тайганском – 1,3 млн (9,6%), в Бахчисарайском – 4,8 млн кубометров.
Отмечено, что единственное водохранилище, где показатели заполняемости критически малы – Тайганское.
По словам заведующего кафедрой водоснабжения, водоотвода и санитарной техники Академии строительства и архитектуры КФУ им. Вернадского Ильи Николенка, водохранилище зависит от Белогорского, а излишки воды оттуда направляют по Северо-Крымскому каналу в сторону Феодосии.
Самый весомый повод для беспокойства – быстрые темпы заполнения водоемов и отсутствие всех необходимых механизмов сохранения избыточных вод.
"Ресурсы из Партизанского водохранилища сбрасывают в реку Альму на западе Симферополя и дальше они идут в море, так потеряно уже более 5 млн метров кубических. После наполнения водоема более чем на 95% излишки не будут сохранены. В Симферопольском резервуаре, думаю, из-за снега тоже возможно переполнение, и водные ресурсы просто направят в Салгир", – сказал Николенко.
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