В оккупированном Крыму заблокировали смартфоны Xiaomi
В субботу, 11 сентября 2021 года, стало известно о блокировании смартфонов китайского производителя Xiaomi на временно оккупированной россиянами украинском Крымском полуострове
Не исключено, что таким образом компания борется с устройствами, которые были завезены в аннексированный Крым нелегально, так называемыми "серыми" поставками, информирует Еспресо.TV .
"Серые" смартфоны были заблокированы и на Кубе, в Иране, Сирии, Северной Кореи и Судане.
В правилах пользования продукцией указано, что в этих регионах запрещена продажа производимой ею техники.
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