В оккупированном Крыму заблокировали смартфоны Xiaomi

Не исключено, что таким образом компания борется с устройствами, которые были завезены в аннексированный Крым нелегально, так называемыми "серыми" поставками, информирует Еспресо.TV .



"Серые" смартфоны были заблокированы и на Кубе, в Иране, Сирии, Северной Кореи и Судане.



В правилах пользования продукцией указано, что в этих регионах запрещена продажа производимой ею техники.





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