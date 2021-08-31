В оккупированном Крыму за отказ от службы в армии РФ приговорили 10 жителей

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа в Facebook .

Как отмечается, в июле оккупанты завели 14 новых уголовных дел в отношении жителей Крыма по ст. 238 УК России (уклонение от службы в Вооруженных силах РФ). Также было принято 10 новых приговоров по этой статье.

Правозащитники сообщили, что всего на конец июля правозащитники зафиксировали 258 уголовных дел за уклонение от службы в армии РФ, переданы на рассмотрение "судов" Крыма.

"По 232 из них уже вынесены приговоры, еще 26 находятся на стадии рассмотрения", - говорится в сообщении.

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