В оккупированном Крыму выпустили из-под ареста координатора "Крымской солидарности" Сейдалиева

Об этом сообщила "Крымская солидарность" в Facebook.



Оккупанты арестовали Сейдалиева якобы за распространение экстремистских материалов. Он провел в изоляторах 24 дня



Первые две недели арест Сейдалиев отбывал в Евпатории. После увольнения его снова задержали в Симферополе во время встречи с адвокатом Эдемом Семедляевым. Еще 10 дней ареста Сейдалиев отбывал в следственном изоляторе в Симферополе.



23 ноября более 150 крымских татар направились в ИВС Симферополя на встречу с отбывшим административный арест адвокатом Эдемом Семедляевым.



Росгвардия задержала 32 человека, среди которых было 10 женщин и пятеро журналистов "Крымской солидарности" - Энвер Алимов, Алим Сулейманов, Вилен Темерьянов, Симмар Аблялимов и Длявер Ибрагимов.

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