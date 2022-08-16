В оккупированном Крыму возле Джанкоя прогремели взрывы. Чубаров говорит о попадании в боеприпасы
В Джанкойском районе оккупированного Россией Крыма утром 16 августа слышны взрывы и виден черный дым. Некоторые СМИ пишут о взрывах на складе боеприпасов россиян
Об этом сообщают местные телеграмм-каналы и СМИ.
По свидетельству очевидцев, они слышали громкие хлопки. Некоторые говорят, что взрывы прогремели на электрической подстанции в Джанкойском районе. Над объектом поднялся столб густого черного дыма.
В то же время нардеп от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко заявил , что взрывы произошли в Джанкойском районе. По его данным, пылает склад боеприпасов российских кафиров.
По словам Гончаренко, у Джанкои есть военная авиабаза, на которой находится 39-й вертолетный полк россиян.
О взрывах написал и журналист Андрей Цаплиенко.
"В Крыму, неподалеку от Джанкоя взрыв. Что-то мощное. Окна поразило в домах на расстоянии километра. Окна поразило в домах на расстоянии километра", - отметил он.
Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров также подтверждает взрывы в Азовском.
"Сообщают из временно оккупированного Крыма: меткое попадание по воинской части орков в поселке Qalay (ныне Азовское) Джанкойского района. Взрывы раздаются в течение времени... UPD:07.41 - Попали в хранилище боеприпасов, звуки от взрывов далеко прокатываются по степи..." написал он.
В деревню Майское под Джанкоем выехал "председатель" Крыма Сергей Аксенов, будет выяснять обстоятельства.
Официальной информации пока нет. Село Майское находится в 1 километре от поселка Азовское. До оккупированного Азовского расстояние от линии фронта 200-250 км.
Видео взрывов
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