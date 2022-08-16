Об этом сообщают местные телеграмм-каналы и СМИ.

По свидетельству очевидцев, они слышали громкие хлопки. Некоторые говорят, что взрывы прогремели на электрической подстанции в Джанкойском районе. Над объектом поднялся столб густого черного дыма.

В то же время нардеп от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко заявил , что взрывы произошли в Джанкойском районе. По его данным, пылает склад боеприпасов российских кафиров.

По словам Гончаренко, у Джанкои есть военная авиабаза, на которой находится 39-й вертолетный полк россиян.

О взрывах написал и журналист Андрей Цаплиенко.

"В Крыму, неподалеку от Джанкоя взрыв. Что-то мощное. Окна поразило в домах на расстоянии километра. Окна поразило в домах на расстоянии километра", - отметил он.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров также подтверждает взрывы в Азовском.

"Сообщают из временно оккупированного Крыма: меткое попадание по воинской части орков в поселке Qalay (ныне Азовское) Джанкойского района. Взрывы раздаются в течение времени... UPD:07.41 - Попали в хранилище боеприпасов, звуки от взрывов далеко прокатываются по степи..." написал он.

В деревню Майское под Джанкоем выехал "председатель" Крыма Сергей Аксенов, будет выяснять обстоятельства.

Официальной информации пока нет. Село Майское находится в 1 километре от поселка Азовское. До оккупированного Азовского расстояние от линии фронта 200-250 км.

Видео взрывов

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