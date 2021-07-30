В оккупированном Крыму умерла мать режиссера Сеитаблаева
У украинского режиссера, актера и сценариста Ахтема Сеитаблаева в оккупированном Крыму в возрасте 83 лет умерла мать Субгие ханум Налбантова
Об этом сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook.
"Крымскотатарский народ утратил писательницу, педагога, актрису, певицу, автора и ведущую первой телевизионной детской крымскотатарской программы", - написал он.
Чубаров выразил соболезнования Ахтему Сеитаблаеву от имени Меджлиса крымскотатарского народа и лично, а также всем родным, близким и коллегам Субгие ханум Налбандов.
"Светлую и добрую память о Субие ханум Налбантовой всегда будет хранить крымскотатарский народ", - написал глава Меджлиса.
Она родилась в 1938 году в Крыму и 18 мая 1944 года была депортирована со всеми крымскими татарами. В 1990 году семья вернулась в Крым, где Субие ханум преподавала вокал и сценическую речь в Крымском училище культуры. В 1992 году она, начав работать в крымскотатарской редакции ГТРК "Крым", создала первую в истории крымскотатарской культуры детскую телепередачу - "Мерабаньиз, балалар".
"Для телепередачи все ей приходилось делать самой: шить куклы, двигать их в кадре, озвучивать фильмы, писать сказки и стихи, готовить детей к эфиру. Но результат того стоит - огромная популярность, любовь зрителей, поколение детей, которые открыли для себя крымскотатарский язык и культуру ", - написал Чубаров.
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