В оккупированном Крыму тренируют российские танковые экипажи

Такие мероприятия проходят в рамках подготовки к армейским играм страны-агрессора "АрМИ-2022", сообщается на сайте Минобороны России.

"Военнослужащие в ходе соревнований на полигоне "Ангарский" определят лучший экипаж в выполнении огневых задач по вооружению танка Т-72Б3 по мишеням, которые двигаются и появляются на разных дистанциях, а также в скоростном прохождении маршрута с естественными и искусственными перемещениями", отмечает Минобороны РФ.



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По итогам подготовки лучшие танкисты будут представлять на соревнованиях российский Южный военный округ.





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