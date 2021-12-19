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В оккупированном Крыму тренируют российские танковые экипажи

19 декабря, 2021 воскресенье
10:21
война с Россией

В оккупированном Крыму экипажи танковых подразделений российского армейского корпуса отрабатывают боевую стрельбу

Такие мероприятия проходят в рамках подготовки к армейским играм страны-агрессора "АрМИ-2022", сообщается на сайте Минобороны России.

"Военнослужащие в ходе соревнований на полигоне "Ангарский" определят лучший экипаж в выполнении огневых задач по вооружению танка Т-72Б3 по мишеням, которые двигаются и появляются на разных дистанциях, а также в скоростном прохождении маршрута с естественными и искусственными перемещениями", отмечает Минобороны РФ.

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По итогам подготовки лучшие танкисты будут представлять на соревнованиях российский Южный военный округ.


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