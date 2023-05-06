В оккупированном Крыму снова слышны взрывы

Об этом сообщает российский телеграм-канал.



В сообщениях говорится, что в Кировском районе возле Старого Крыма раздались 2 громких взрыва.



Также "хлопок" хорошо слышали в селах Владиславовка, Яркое, Грушевка и Переваловка Кировского района.



Кроме того, из Советского района тоже подтверждают, что изрядно "бахнуло".

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