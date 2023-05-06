В оккупированном Крыму снова слышны взрывы
В нескольких районах Крыма 6 мая около 16:00 хорошо слышали громкий "хлопок", местные жители разных сел и районов подтверждают это в сообщениях
Об этом сообщает российский телеграм-канал.
В сообщениях говорится, что в Кировском районе возле Старого Крыма раздались 2 громких взрыва.
Также "хлопок" хорошо слышали в селах Владиславовка, Яркое, Грушевка и Переваловка Кировского района.
Кроме того, из Советского района тоже подтверждают, что изрядно "бахнуло".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.27
Покупка 37.27Продажа 37.87
-
EUR
Покупка 40.86Продажа 41.81
- Актуальное
- Важное