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В оккупированном Крыму снова слышны взрывы

6 мая, 2023 суббота
16:58
Война с Россией

В нескольких районах Крыма 6 мая около 16:00 хорошо слышали громкий "хлопок", местные жители разных сел и районов подтверждают это в сообщениях

Об этом сообщает российский телеграм-канал.

В сообщениях говорится, что в Кировском районе возле Старого Крыма раздались 2 громких взрыва.

Также "хлопок" хорошо слышали в селах Владиславовка, Яркое, Грушевка и Переваловка Кировского района.

Кроме того, из Советского района тоже подтверждают, что изрядно "бахнуло".

Глава оккупационных властей Крыма Аксенов заявил, что якобы силами ПВО РФ сбита баллистическая ракета, запущенная украинским ОТРК "Гром-2". Разрушений и пострадавших нет.
Украина
Россия
Крым
оккупированные территории
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