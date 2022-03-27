Global Львов Главная
ru ua
Global Львов Главная
Война с Россией: хроника
Война с Россией: беженцы
Главная война с Россией В оккупированном Крыму РФ принудительно мобилизует мужчин для войны против Украины, - Денисова

В оккупированном Крыму РФ принудительно мобилизует мужчин для войны против Украины, - Денисова

27 мартa, 2022 воскресенье
11:42
война с Россией

В оккупированном Крыму россияне принудительно отправляют мужчин воевать против Украины и угрожают их родным

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова .

Традиционно призывная кампания в Крыму должна начаться в апреле, но уже на 29 марта в Симферополе оккупанты запланировали инструкторско-методические сборы с председателями призывных комиссий, военными комиссарами районов и другими должностными лицами и персоналом, вовлеченными в призывную кампанию.

"Крымчане уже активно получают повестки. Чтобы избежать преступных приказов, мужчины призывного возраста пытаются выехать с территории полуострова через РФ, поскольку дорога на материковую часть Украины закрыта", - отметила Людмила Денисова.

На войну также отправляют крымских татар, которые не могут сложить оружие из-за угроз россиян применить силу к их родным.

"Принудительная мобилизация запрещена международным гуманитарным правом, статьей 51 IV Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны, которой запрещается оккупационному государству заставлять находящихся под защитой лиц, т.е. тех, кто оказывается под властью стороны конфликта или оккупационного государства, гражданами которых они не являются, служить в ее вооруженных или вспомогательных силах", - подчеркнула омбудсмен.

Она обратилась к мировому сообществу отреагировать на этот факт для усиления санкционного давления на РФ для освобождения всей территории Украины от захватнических войск и деоккупации территорий.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Крым
Читайте также:
військові навчання рф
26 мартa, 2022 суббота
В РФ заявили о проведении военных учений на Курилах
27 мартa, 2022 воскресенье
Ракеты летели не по Львову, а в направлении Байдена, - Воздушные силы ВСУ
26 мартa, 2022 суббота
Россияне на катерах пытались подойти к побережью Одесщины, но получили достойный отпор, - ОК "Юг"
Киев
+2°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.24
    Покупка 29.24
    Продажа 29.94
  • EUR
    Покупка 32.19
    Продажа 33.26
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
27 мартa
12:51
ВСУ в Изюмском районе уничтожили российский истребитель Су-34, – глава Харьковской ОВА
12:49
Энтони Блинкен
У США нет стратегии смены режима в России, – Блинкен
12:39
СБУ в Украине разоблачила ряд коллаборантов и координатора диверсионных групп оккупантов
12:33
Берлинский театр надписью "Дети" перед своим входом выразил солидарность с разрушенным в Маруполе Драмтеатром
12:29
В Киевской области Славутич изолирован, в трех громадах гуманитарная катастрофа, - ОВА
12:17
В Славутиче анонсировали "зеленый коридор", однако в Киевской ОВА информацию опровергают
12:15
В "ЛНР" заговорили о референдуме о присоединении к России
12:12
Путин попытается реализовать в Украине "корейский" сценарий, – руководитель ГУР МО Буданов
12:08
Разведка опубликовала имена морских пехотинцев РФ, обстреливающих украинские города
12:07
В Тростянце жители могут получить гуманитарную помощь, - горсовет
12:02
Лучший футболист мира согласился перейти в "Барселону"
11:52
В киевском метро задержан мужчина с боеприпасами
11:50
Минфин направит 6 млрд грн образовательных субвенций в поддержку громад во время войны
11:49
Эксклюзив
Одесса и Николаев единый сателлит, который держит оборону на юге, - Костенко
11:44
Во Францию прибыли около 30 тысяч украинских беженцев
11:41
Защищая Мариуполь, погиб запорожский тяжеловес Атанас Иванов
11:26
"11:0": Арестович о новых потерях в Чернобаевке
11:25
ВСУ осуществили контратаку и выбили оккупантов из Гусаровки на Харьковщине и уничтожили более 100 россиян
11:23
Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за публикацию позиций ВСУ
11:20
Виктор Орбан
Украинцы просят полностью остановить венгерскую экономику, - Орбан отреагировал на просьбу отказаться от российских нефти и газа
11:09
Три года за решеткой. В Харькове задержали торговца "гуманитаркой"
11:02
В Киеве бизнес постепенно возобновляет работу
10:58
В российской армии начались кадровые чистки, - МВД
10:58
Оккупанты снова обстреливают Черниговщину, повреждены школы и жилые дома
10:54
Из-за российских обстрелов за сутки произошел 281 пожар и обесточены 1455 населенных пунктов, - ГСЧС
10:45
В Киеве возобновится дистанционное обучение с 28 марта
10:42
Эксклюзив
Украина может получить экологическую катастрофу из-за большого количества убитых оккупантов, - Тимочко
10:41
В результате обстрелов в Станиславе, Херсонской области, много раненых людей и поврежденных домов, - глава громады
10:28
Великобритания поставит продовольствие в окруженные оккупантами города Украины на 2 млн фунтов
10:26
Роман Яремчук
Не молчите! Футболист сборной Украины Яремчук призвал мир пробудиться и остановить Путина
09:59
Оккупанты продолжают использовать Черное море для ударов по Украине
09:57
В Лондоне прошла многотысячная демонстрация в поддержку Украины, - The Guardian
09:55
В "Дии" разрешили сообщать о поврежденном или уничтоженном в результате войны имуществе
09:41
Ирина Верещук
Верещук: на 27 марта согласованы два гуманитарных коридора для Донецкой и Луганской областей
09:40
В Донецкой области оккупанты обстреливают мирное население кассетными боеприпасами
09:37
Россия потеряла 16 600 военных, 1664 бронемашины, 582 танка, 293 системы артиллерии, 127 вертолетов и 121 самолет, - Генштаб ВСУ
09:33
Войска России пытаются окружить силы ВСУ на Донбассе, – Минобороны Великобритании
09:23
"Ашан" не уйдет с российского рынка", - генеральный директор
09:17
Британская программа "Дом для Украины" может быть опасна для беженцев из Украины, - The Guardian
09:15
Сбербанк
Крупнейшие банки Японии прекращают долларовые операции со Сбербанком РФ, - Japan Today
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV