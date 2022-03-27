В оккупированном Крыму РФ принудительно мобилизует мужчин для войны против Украины, - Денисова

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова .



Традиционно призывная кампания в Крыму должна начаться в апреле, но уже на 29 марта в Симферополе оккупанты запланировали инструкторско-методические сборы с председателями призывных комиссий, военными комиссарами районов и другими должностными лицами и персоналом, вовлеченными в призывную кампанию.



"Крымчане уже активно получают повестки. Чтобы избежать преступных приказов, мужчины призывного возраста пытаются выехать с территории полуострова через РФ, поскольку дорога на материковую часть Украины закрыта", - отметила Людмила Денисова.



На войну также отправляют крымских татар, которые не могут сложить оружие из-за угроз россиян применить силу к их родным.



"Принудительная мобилизация запрещена международным гуманитарным правом, статьей 51 IV Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны, которой запрещается оккупационному государству заставлять находящихся под защитой лиц, т.е. тех, кто оказывается под властью стороны конфликта или оккупационного государства, гражданами которых они не являются, служить в ее вооруженных или вспомогательных силах", - подчеркнула омбудсмен.



Она обратилась к мировому сообществу отреагировать на этот факт для усиления санкционного давления на РФ для освобождения всей территории Украины от захватнических войск и деоккупации территорий.

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