В оккупированном Крыму провайдеры блокируют 27 украинских сайтов, - правозащитники
Россия блокирует украинские интернет-ресурсы на территории оккупированного полуострова Крыма
Об этом сообщается на сайте Крымской правозащитной группы.
"В Крыму 12 провайдеров блокируют 27 украинских сайтов. В частности, в Крыму на момент мониторинга 12 провайдеров в 12 населенных пунктах полностью блокируют 18 украинских сайтов. Еще 9 сайтов доступны только в некоторых населенных пунктах из списка мониторинга ", - говорится в сообщении.
Согласно результатам исследования, в Крыму полностью блокируются сайты 13 украинских медиа, в том числе "Цензор.нет", "След.нет", Blackseanews, "112 ТВ", "Главком", "Главное", "Общественное радио", " Центр журналистских расследований "," Лента "," Депо "," РБК Украина "," Зеркало недели "," Херсон Daily ".
Также доступны только в одном из 12 исследованных населенных пунктов сайты QHA, "Информационное сопротивление", UAinfo, "Подробности", "ТонеТо", ТСН, "Украинская правда".
Сайты Укринформа и "Апостроф" доступны только в трех из 12 обследованных населенных пунктах оккупированного Крыма.
По данным КПГ, проверка доступности украинских сайтов в Крыму была проведена в июне.
Как отмечается, постоянное блокирование со стороны РФ ведущих украинских онлайн-медиа на территории оккупированного Крыма нарушает право жителей полуострова на доступ к информации, а также создает в период пандемии коронавируса дополнительные риски для жизни и здоровья крымчан.
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