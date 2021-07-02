В оккупированном Крыму против религиозных организаций открыли 125 производств: наложено штрафов более чем на 1,6 млн рублей

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

"В целом на конец июня Крымская правозащитная группа зафиксировала 125 административных производств по ст. 5.26 КоАП РФ за якобы незаконную миссионерскую деятельность с общей суммой штрафов 1 613 500 рублей (601,6 тыс. грн, - ред.)", - говорится в сообщении.

1 июня "мировой судья" Уллубий Исаев оштрафовал на 30 тыс. рублей (11 171 грн) Церковь христиан веры евангельской "Свет мира" - якобы за незаконную миссионерскую деятельность.

8 июня "мировой судья" Светлана Власова оштрафовала имама мусульманской религиозной общины из Алушты Юсуфа Аширова на 5 тыс. рублей (1868 грн) за проведение намаза без разрешения "Духовного управления мусульман Крыма".

В мае 2021 года эта "судья" оштрафовала ту же общину на 30 тыс. рублей за хранение в мечети религиозной литературы.

Крымская правозащитная группа напоминает, что такие действия оккупационных властей являются нарушением как IV Женевской конвенции, так и Европейской конвенции по правам человека, а именно статьи 9, которая касается свободы мысли, совести и религии.