Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Общество В оккупированном Крыму против религиозных организаций открыли 125 производств: наложено штрафов более чем на 1,6 млн рублей

В оккупированном Крыму против религиозных организаций открыли 125 производств: наложено штрафов более чем на 1,6 млн рублей

2 июля, 2021 пятница
09:11

С начала временной оккупации в 2014 году против религиозных организаций и верующих в Крыму было открыто 125 административных производств

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

"В целом на конец июня Крымская правозащитная группа зафиксировала 125 административных производств по ст. 5.26 КоАП РФ за якобы незаконную миссионерскую деятельность с общей суммой штрафов 1 613 500 рублей (601,6 тыс. грн, - ред.)", - говорится в сообщении.

1 июня "мировой судья" Уллубий Исаев оштрафовал на 30 тыс. рублей (11 171 грн) Церковь христиан веры евангельской "Свет мира" - якобы за незаконную миссионерскую деятельность.

8 июня "мировой судья" Светлана Власова оштрафовала имама мусульманской религиозной общины из Алушты Юсуфа Аширова на 5 тыс. рублей (1868 грн) за проведение намаза без разрешения "Духовного управления мусульман Крыма".

В мае 2021 года эта "судья" оштрафовала ту же общину на 30 тыс. рублей за хранение в мечети религиозной литературы.

Крымская правозащитная группа напоминает, что такие действия оккупационных властей являются нарушением как IV Женевской конвенции, так и Европейской конвенции по правам человека, а именно статьи 9, которая касается свободы мысли, совести и религии.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Крым
Крымская правозащитная группа
Читайте также:
title.author
30 июня, 2021 среда
Заткнуться малороссу. Почему вышиванку, язык и "Плыне кача" надо уважать каждому?
Ентоні Джошуа
1 июля, 2021 четверг
Сперва будет проигрывать по очкам: Британский чемпион пообещал Джошуа проблемы в бою с Усиком
1 июля, 2021 четверг
Украинцы с 1 июля начнут платить налог на недвижимость
Киев
+22
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 27.21
    Покупка 27.21
    Продажа 27.47
  • EUR
    Покупка 32.16
    Продажа 32.58
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, пятница
2 июля
17:29
У Гавайских островов в океан упал Boeing 737
17:23
Донбасс-Арена
Надеемся, что в ближайшем будущем Украина снова сможет сыграть в Донецке, а потом поехать в Крым, - посольство Великобритании перед матчем Евро-2020
17:20
Юрий Витренко
Витренко просит суд отменить предписание НАПК о своем увольнении
17:12
В Румынии взорвался нефтеперерабатывающий завод: двое пострадавших
16:59
Ірма Крат та Микита Потураєв
Комитет Рады решил забрать аккредитацию у журналистки Крат, которая напала на нардепа Потураева
16:56
Швеция - Украина
Суркис опроверг информацию о солидной компенсации от УЕФА за травму Беседина на Евро-2020
16:54
СБУ разоблачила канал контрабанды фигуранта списка СНБО Дидуха: преступники пытались ввезти брендовую одежду и косметику на 16 млн грн
16:40
Из Запорожья в Вену открыли первый прямой авиарейс
16:39
Виталий Портников
"Политклуб Виталия Портникова" 2 июля. Борьба с олигархами или с малым бизнесом?
16:36
Фонд госимущества начал прием заявок на участие в первом аукционе "большой приватизации"
16:23
В "Борисполе" на таможне задержали пассажира с бриллиантами в нижнем белье
16:22
Фестиваль Atlas Weekend
Активисты призвали Atlas Weekend не приглашать на фестиваль российских артистов, которые ездят к Лукашенко
16:01
Верховный суд подтвердил пожизненный приговор Пукачу в деле об убийстве Гонгадзе
15:58
Разумков объяснил, почему Зеленский может ветировать закон о перезапуске ВККС
15:53
Украина получила от Всемирного банка $ 350 млн, - Минфин
15:50
Украина с начала июля вдвое увеличила импорт газа
15:40
Киевский центр массовой вакцинации в МВЦ будет работать ежедневно
15:23
Ахтем Чийгоз
Следующий важный этап - законопроект об особом статусе крымскотатарского народа - Чийгоз
15:22
Моргенштерн
ОАСК открыл производство по иску российского рэпера Моргенштерна к СБУ
15:18
Инфографика
сборная Украины
Евро-2020: расписание матчей четвертьфинала
15:16
Из-за антитеррористических учений в Киеве станция метро "Дворец спорта" не будет работать 4 июля
15:14
Укрпочта прекратила доставку пчел
15:08
Россия отправится на Олимпиаду-2020 со священником
15:08
Конгресс США планирует рассмотреть инициативу о сохранении санкций против "Северного потока-2"
14:56
Минфин: госбюджет Украины за шесть месяцев сведен с дефицитом 50 млрд грн, план поступлений перевыполнен
14:18
Вакцина Pfizer появится в украинских центрах вакцинации в конце июля, - Кузин
14:15
В Антарктиде зафиксировали более + 18 ° С
Новый температурный рекорд: в Антарктиде зафиксировали более +18 °С
14:15
Правительство со 2 июля запретило въезд в Украину из четырех стран без негативного теста на COVID-19
13:59
Гарет Саутгейт
Возникает мысль, что нам нужно выйти на поле, - и мы уже в полуфинале, - тренер Англии о матче с Украиной
13:47
Правительство утвердило внедрение COVID-сертификатов в Украине
13:43
В июле Минздрав ожидает получить 2 млн доз вакцины Moderna от COVAX, - Ляшко
13:39
"Будет прибывать на 2,5 часа раньше": Укрзализныця ускорит поезд из Киева в Бердянск
13:39
Герцоги Уильям и Гарри открыли статую принцессы Дианы
"Каждый день мы хотим, чтобы она была с нами": герцоги Уильям и Гарри открыли статую принцессы Дианы
13:00
САП направила в суд дело Гладковского о нанесении государству 17,4 млн грн убытков
12:43
Власти планируют потратить средства от увеличения налогового давления на бизнес для усиления "карманных" правоохранительных органов, - Турчинов о "ресурсном" законопроекте
12:42
В США вернули федеральный мораторий на смертную казнь
12:34
Цены на сельскохозяйственные земли будут расти ежегодно на 7-10%, - Минагрополитики
12:31
Эксклюзив
Любовь с большими олигархами. Что не так с новым кино Зеленского?
12:05
"Неуважение к гражданскому обществу": ЕС осудил введение Россией уголовного наказания для членов "нежелательных" общественных организаций
11:41
"Будет начат вовремя и без срывов", - Шмыгаль об отопительном сезоне
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV