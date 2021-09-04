В оккупированном Крыму прошли массовые задержания у здания ФСБ

Об этом сообщает "Крымская солидарность" в facebook.

"У здания ФСБ на улице Франко в Симферополе задержали 40 человек. Среди них как мужчины, так и женщины", - говорится в сообщении.

Среди задержанных журналисты "Крымской солидарности" Айдер Кадыров и Нури Абдурашитова и председатель Центральной избирательной комиссии Курултая крымскотатарского народа и член Меджлиса Леммар Юнусов.

3-4 сентября в Крыму после обысков увезли в неизвестном направлении пятерых крымских татар: Эльдара Одаманова, Наримана Джеляля, Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова и Шевкета Усеинова.

Напомним, в субботу, 4 сентября 2021 года, в желище первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова в селе Первомайское, Симферопольского района, российские силовики провели обыски .

Президент Украины Владимир Зеленский назвал новые репрессии российской оккупационной власти против крымских татар местью за "Крымскую платформу" .

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