В оккупированном Крыму прошли массовые задержания у здания ФСБ
В Симферополе российские оккупанты задержали у здания ФСБ 40 человек, которые пытались узнать местонахождение пропавших накануне крымских татар
Об этом сообщает "Крымская солидарность" в facebook.
"У здания ФСБ на улице Франко в Симферополе задержали 40 человек. Среди них как мужчины, так и женщины", - говорится в сообщении.
Среди задержанных журналисты "Крымской солидарности" Айдер Кадыров и Нури Абдурашитова и председатель Центральной избирательной комиссии Курултая крымскотатарского народа и член Меджлиса Леммар Юнусов.
3-4 сентября в Крыму после обысков увезли в неизвестном направлении пятерых крымских татар: Эльдара Одаманова, Наримана Джеляля, Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова и Шевкета Усеинова.
- Напомним, в субботу, 4 сентября 2021 года, в желище первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова в селе Первомайское, Симферопольского района, российские силовики провели обыски .
- Президент Украины Владимир Зеленский назвал новые репрессии российской оккупационной власти против крымских татар местью за "Крымскую платформу" .
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