В оккупированном Крыму произошел взрыв на аэродроме: выведен из строя Ми-8, - СМИ
Во временно оккупированном Крыму поврежден боевой вертолет окупантов. Инцидент произошел на аэродроме "Кача" вблизи Севастополя
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на источники в разведке.
Один из собеседников издания рассказал, что на этом аэродроме дислоцируется 318-й отдельный смешанный авиационный полк.
"Во временно оккупированном Крыму очередной "хлопок". В результате взрыва около часа ночи поражен и выведен из строя военных вертолет Ми-8 из состава 318-го полка", - сказал источник.
По словам источников, в ближайших населенных пунктах оккупанты усилили фильтрационные меры в связи с происшествием.
Также россиянами возбуждено уголовное дело. Оккупационные власти Крыма и российские информационные источники пока не комментируют событие.
- Российские оккупационные власти Крыма собираются штрафовать за информацию о расположении военных объектов.
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