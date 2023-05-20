Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на источники в разведке.

Один из собеседников издания рассказал, что на этом аэродроме дислоцируется 318-й отдельный смешанный авиационный полк.

"Во временно оккупированном Крыму очередной "хлопок". В результате взрыва около часа ночи поражен и выведен из строя военных вертолет Ми-8 из состава 318-го полка", - сказал источник.

По словам источников, в ближайших населенных пунктах оккупанты усилили фильтрационные меры в связи с происшествием.

Также россиянами возбуждено уголовное дело. Оккупационные власти Крыма и российские информационные источники пока не комментируют событие.