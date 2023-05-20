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В оккупированном Крыму произошел взрыв на аэродроме: выведен из строя Ми-8, - СМИ

20 мая, 2023 суббота
17:16
Война с Россией

Во временно оккупированном Крыму поврежден боевой вертолет окупантов. Инцидент произошел на аэродроме "Кача" вблизи Севастополя

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на источники в разведке.

Один из собеседников издания рассказал, что на этом аэродроме дислоцируется 318-й отдельный смешанный авиационный полк.

"Во временно оккупированном Крыму очередной "хлопок". В результате взрыва около часа ночи поражен и выведен из строя военных вертолет Ми-8 из состава 318-го полка", - сказал источник.

По словам источников, в ближайших населенных пунктах оккупанты усилили фильтрационные меры в связи с происшествием.

Также россиянами возбуждено уголовное дело. Оккупационные власти Крыма и российские информационные источники пока не комментируют событие.

  • Российские оккупационные власти Крыма собираются штрафовать за информацию о расположении военных объектов.
Крым
оккупированные территории
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