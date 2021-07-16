В оккупированном Крыму произошел масштабный пожар: горела свалка

Об этом сообщает "Крыминформ".



Огонь, по подсчетам оккупантов, охватил 1600-1800 квадратных метров. К ликвидации привлекли тяжелую технику.



Сообщается, что город накрыла дымовая туча. Местные вынуждены спать с закрытыми окнами при температуре воздуха на улице +28 градусов.



Правоохранительные органы считают, что мусор могли и поджечь. Ситуацию с тушением усложнила и чрезвычайная жара. Сейчас на оккупированном РФ полуострове столбики термометров достигают 35 градусов.



Российская оккупационная власть организовала проверку по факту возможного поджога. СМИ утверждают, что открытых участков пламени на месте уже не осталось.

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