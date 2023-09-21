В оккупированном Крыму прогремели взрывы

Об этом они рассказали " Суспільному ".

"В городе слышно прямо сейчас сильные взрывы. Три взрыва я точно слышал. Похоже на взрывы на земле, в стороне бухты Омега на западе", - рассказал местный житель.

Местный телеграм-канал "Крымский ветер" сообщил , что в Севастополе были слышны пуски ракет в районе Балаклавы. Позже местные поделились, что были слышны пуски ракет, а уже после того – взрыв.

"Как сообщает наш источник, на Острякова было слышно что-то вроде запуска ракеты и через несколько секунд - взрыв. Затем снова звук запуска", - говорится в публикации .

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко подтвердил взрывы в районе бухты Омега и мыса Фиолент.

"Севастополь. Взрывы в районе бухты Омега и студгородка. Мыс Фиолент тоже радостно взрывается", - пишет он.