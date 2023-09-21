В оккупированном Крыму прогремели взрывы
В четверг, 21 сентября, во временно оккупированном Крыму раздались взрывы - местные жители сообщают о пусках ракет
Об этом они рассказали " Суспільному ".
"В городе слышно прямо сейчас сильные взрывы. Три взрыва я точно слышал. Похоже на взрывы на земле, в стороне бухты Омега на западе", - рассказал местный житель.
Местный телеграм-канал "Крымский ветер" сообщил , что в Севастополе были слышны пуски ракет в районе Балаклавы. Позже местные поделились, что были слышны пуски ракет, а уже после того – взрыв.
"Как сообщает наш источник, на Острякова было слышно что-то вроде запуска ракеты и через несколько секунд - взрыв. Затем снова звук запуска", - говорится в публикации .
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко подтвердил взрывы в районе бухты Омега и мыса Фиолент.
"Севастополь. Взрывы в районе бухты Омега и студгородка. Мыс Фиолент тоже радостно взрывается", - пишет он.
- Служба безопасности и Военно-Морские силы подтвердили массированную атаку на Крым на днях. Они попали по военному аэродрому Саки во временно оккупированном Крыму. Минобороны РФ заявило, что ПВО уничтожила 19 беспилотников над полуостровом.
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