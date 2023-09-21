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В оккупированном Крыму прогремели взрывы

21 сентября, 2023 четверг
19:26
Война с Россией

В четверг, 21 сентября, во временно оккупированном Крыму раздались взрывы - местные жители сообщают о пусках ракет

Об этом они рассказали " Суспільному ".

"В городе слышно прямо сейчас сильные взрывы. Три взрыва я точно слышал. Похоже на взрывы на земле, в стороне бухты Омега на западе", - рассказал местный житель.

Местный телеграм-канал "Крымский ветер" сообщил , что в Севастополе были слышны пуски ракет в районе Балаклавы. Позже местные поделились, что были слышны пуски ракет, а уже после того – взрыв.

"Как сообщает наш источник, на Острякова было слышно что-то вроде запуска ракеты и через несколько секунд - взрыв. Затем снова звук запуска", - говорится в публикации .

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко подтвердил взрывы в районе бухты Омега и мыса Фиолент.

"Севастополь. Взрывы в районе бухты Омега и студгородка. Мыс Фиолент тоже радостно взрывается", - пишет он.

  • Служба безопасности и Военно-Морские силы подтвердили массированную атаку на Крым на днях. Они попали по военному аэродрому Саки во временно оккупированном Крыму. Минобороны РФ заявило, что ПВО уничтожила 19 беспилотников над полуостровом.
Крым
оккупированные территории
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