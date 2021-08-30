В оккупированном Крыму построят логистический комплекс для Минобороны России за 17 млрд рублей
Российские власти намерены построить в оккупированном Севастополе новый производственно-логистический комплекс для вооруженных сил России за +17 миллиардов рублей
Соответствующее соглашение подписали на форуме "Армия-2021" между Министерством обороны России, банком РНКБ и компанией "УК Совфрахт", сообщает Крым.Реалии со ссылкой на пресс-службу РНКБ.
"Заемщиком выступает ООО "УК Совфрахт", концессионер проекта. Окончательная стоимость строительства составит около 17 млрд рублей. ВЛК "Севастополь" станет крупнейшим логистическим центром в Крыму", - говорится в сообщении.
В РНКБ заявляют, что этот комплекс будет работать также для предпринимателей.
"По согласованию с правительством Севастополя на отдельном участке будет возведен Оптово-распределительный центр "Севастополь". ОРЦ позволит увеличить товарооборот и поспособствует развитию снабжения горожан и гостей города свежими продуктами. За счет использования железнодорожной, морской и автомобильной инфраструктуры ВВК, себестоимость на доставку продукции снизится и с появится возможность обеспечения крупных поставок продуктов по более выгодным ценам", - добавили в пресс-службе банка.
- Напомним, что 23 августа в Киеве состоялся саммит "Крымской платформы". Участники приняли совместную декларацию, в которой подтвердили поддержку территориальной целостности Украины, осудили временную оккупацию Крыма, милитаризацию полуострова, нарушения прав человека и свободы судоходства в регионе и призвали Российскую Федерацию к конструктивному участию в деятельности платформы
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