В оккупированном Крыму похитили бывшего члена Меджлиса Менсеитова
Неизвестные похитили бывшего члена Меджлиса крымскотатарского народа по Симферопольскому району Эльдара Менсеитова
Об этом передает организация "Крымская солидарность" .
"Вчера в 20.30 я, возвращаясь, заметила у своего дома две машины. Сын и мама сказали, что стоят они давно. Когда я попыталась посмотреть номера, они завелись и заехали за угол, за бетонный забор. Сейчас мне стало известно, что около 24:00 две легковые машины и "Газель" приехали по адресу Карасу 6, в с. Молодежное. Ни он, ни члены его семьи на звонки не отвечают ", - говорится в сообщении.
Как отмечается, Менсеитова увезли в неизвестном направлении после следственных мероприятий.
В организации отметили, что 18 июня 2021 года он давал в Армянском городском суде показания в качестве свидетеля защиты по делу Мустафы Джемилева, которого судят в Крыму заочно.
- Напомним, российский оккупационный "суд" в Симферополе поместил под стражу заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова до 4 ноября. Также суд арестовал Азиза и Асана Ахтемовых.
- Федеральная служба безопасности России заявила, что взрыв газопровода в оккупированном Крыму в августе 2021 года якобы был организован украинской разведкой, а также привлекались крымчане Асан и Азиз Ахтемовы и заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов.
- ФСБ России показала видеофрагменты допросов с якобы признании фигурантов "дела" о диверсии на газопроводе в оккупированном Крыму Асана и Азиза Ахтемовых.
- Впоследствии защита заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова подала апелляцию на решение оккупационного "суда", который отправил его под стражу.
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