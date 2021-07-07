В оккупированном Крыму около пяти объектов имеют материалы для изготовления ядерного оружия, - заместитель представителя президента

Об этом она заявила в эфире телеканала "Дом" .

"Вопрос Крыма - вопрос не только Украины, но и всего мира. И вопросы безопасности в Азово-Черноморском регионе касаются не только Украины, но и ряда ближайших партнеров и НАТО в частности", - сказала Ташева.

Она отметила, что на территории оккупированного полуострова Россия может разместить ядерное вооружение. Именно поэтому сразу после оккупации Крыма украинское правительство послало соответствующие сигналы в международные инстанции.

"Что касается ядерного оружия, то данных у наших спецслужб довольно много. Сразу после того, как произошла временная оккупация Крыма, со стороны [украинского] правительства было обращение к Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ). Например, был небольшой ядерный реактор на территории одного из технических университетов Севастополя, которые занимались научными исследованиями", - отметила Ташева.

Она считает, что важно продолжать на международном уровне говорить о потере Украиной контроля над объектами в оккупированном Крыму, которые Кремль может использовать для создания подобного вооружения.

"И очень важно коммуницировать на уровне международных организаций и давать сигналы еще раз. Что-то около 3-5 объектов [в оккупированном Крыму] точно содержат расходные материалы для изготовления в дальнейшем ядерного оружия. Да, это также может быть одной из тем "Крымской платформы", - подчеркнула Ташева.

Напомним, первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова заявила, что Россия разместила в оккупированном Крыму потенциальные носители ядерного оружия и развивает инфраструктуру.

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