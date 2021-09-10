В оккупированном Крыму ограничили подачу воды: причина
В оккупированном Крыму оккупанты начали массово отключать питьевую воду, а в Симферополе частично прекратили водоснабжение
Об этом сообщает "Крым.Реалии".
В Симферополе должно было отсутствовать водоснабжение в микрорайоне "Фонтаны" до 17:00 10 сентября.
Жители улиц Воровского, Красноармейской, 8 Марта, а также Фабричного спуска также остаются без воды.
Также было ограничено водоснабжение в поселке Орджоникидзе, селах Южное, Подгорное и Насыпное. При этом сроки возобновления подачи воды не уточняются.
Между тем полностью отсутствует водоснабжение в поселке Коктебель.
Причиной называют замену водопровода.
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