В оккупированном Крыму ограничили подачу воды: причина

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

В Симферополе должно было отсутствовать водоснабжение в микрорайоне "Фонтаны" до 17:00 10 сентября.

Жители улиц Воровского, Красноармейской, 8 Марта, а также Фабричного спуска также остаются без воды.

Также было ограничено водоснабжение в поселке Орджоникидзе, селах Южное, Подгорное и Насыпное. При этом сроки возобновления подачи воды не уточняются.

Между тем полностью отсутствует водоснабжение в поселке Коктебель.

Причиной называют замену водопровода.

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