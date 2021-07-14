В оккупированном Крыму новый антирекорд заболеваемости COVID-19: доминирует штамм "дельта"
В оккупированном Крыму доминирует индийский штамм коронавируса "дельта". За сутки выявлено 375 новых случаев
Об этом сообщила пророссийская глава управления крымского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
"Крым и Севастополь вошли в число регионов, где доминирует вирус индийского штамма " дельта ", - заявила она.
По ее словам, вирус отличается более коротким инкубационным периодом и протеканием болезни с признаками ОРВИ.
Как отмечается, за минувшие сутки на территории оккупированного Крыма зарегистрировали 375 случаев заболевания коронавирусом. Это очередной антирекорд количества больных.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.17
Покупка 27.17Продажа 27.39
-
EUR
Покупка 31.99Продажа 32.4
- Актуальное
- Важное