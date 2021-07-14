В оккупированном Крыму новый антирекорд заболеваемости COVID-19: доминирует штамм "дельта"

Об этом сообщила пророссийская глава управления крымского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

"Крым и Севастополь вошли в число регионов, где доминирует вирус индийского штамма " дельта ", - заявила она.

По ее словам, вирус отличается более коротким инкубационным периодом и протеканием болезни с признаками ОРВИ.

Как отмечается, за минувшие сутки на территории оккупированного Крыма зарегистрировали 375 случаев заболевания коронавирусом. Это очередной антирекорд количества больных.

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