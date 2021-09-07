В оккупированном Крыму незаконно удерживают 125 украинцев, - Денисова
В оккупированном Крыму в начале сентября произошли очередные задержания украинцев
Об этом сообщает омбудсмен Людмила Денисова в Facebook .
Она отметила, что задержание украинских граждан на территории оккупированного полуострова продолжаются.
"На сегодняшний день 125 наших граждан или арестованы, или задержан, или отбывающих наказание. И вчера это произошло снова: три человека отправлены в СИЗО и четыре человека - от 10 до 15 дней будут отбывать админаресте", - сообщила Денисова.
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