В оккупированном Крыму незаконно удерживают 125 украинцев, - Денисова

Об этом сообщает омбудсмен Людмила Денисова в Facebook .

Она отметила, что задержание украинских граждан на территории оккупированного полуострова продолжаются.

"На сегодняшний день 125 наших граждан или арестованы, или задержан, или отбывающих наказание. И вчера это произошло снова: три человека отправлены в СИЗО и четыре человека - от 10 до 15 дней будут отбывать админаресте", - сообщила Денисова.

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